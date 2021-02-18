Попередня зустріч президентів РФ і Республіки Білорусь Володимира Путіна і Олександра Лукашенка відбулася в Сочі у вересні минулого року.

Зустріч президентів РФ і Республіки Білорусь Володимира Путіна і Олександра Лукашенка відбудеться 22 лютого.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Зустріч буде, справді, наступного тижня, вона буде 22 лютого. Два президенти зустрінуться, можна очікувати досить тривалі переговори. Порядок денний абсолютно зрозумілий: двосторонні відносини, (Лукашенку), напевно, є, про що поінформувати російського президента, мається на увазі - щойно завершилися Всебілоруські збори», - сказав Пєсков.

Він додав, що в ході зустрічі буде порушено весь спектр двосторонніх відносин, а також відбудеться обмін думками з міжнародної проблематики.

При цьому Пєсков додав, що глави держав також обговорять заяви про «ляльковода» білоруських протестів з РФ, якщо вони справді звучали.

«Ми обов'язково подивимося, що це були за заяви. Якщо це справді так, то, звичайно, буде гарна можливість і це теж обговорити на зустрічі 22 лютого, якщо це відповідає дійсності», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи стежать у Москві за процесом над екс-претендентом на посаду президента Білорусі Віктором Бабариком, де заявляли про російських «ляльководів» мінських протестів.

Пєсков додав, що сам судовий процес Кремль ніяк не може коментувати.

«Це внутрішня білоруська справа, це якраз той випадок, коли ми жодним чином не хочемо втручатися в судові внутрішньобілоруські справи», - наголосив він.

Попередня зустріч Лукашенка і Путіна відбулася в Сочі у вересні минулого року.

Як повідомлялося, Бабарику з червня 2020 року утримують у СІЗО КДБ Білорусі за звинуваченням в економічних злочинах. 17 лютого в Мінську розпочався суд з розгляду кримінальної справи проти топ-менеджерів “Белгазпромбанк”, який Бабарика очолював упродовж 20 років.

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Автор: Роман Цимбалюк