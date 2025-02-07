Прес-секретар Кремля Пєсков сказав, що серйозних обговорень можливої зустрічі не було.

У Кремлі прокоментували нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати ведуть "конструктивні" переговори з Москвою і Києвом щодо війни в Україні.

Так, відповідаючи на запитання CNN, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що жодних серйозних обговорень можливої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним не було.

"У них не було жодних початкових контактів, щоб обговорити, чи потрібна їм зустріч чи ні, і якщо потрібна, то коли і як", - сказав Пєсков.

Відео дня

Пєсков сказав журналістам "не поспішати", додавши, що прокоментує ситуацію, "щойно ми отримаємо щось конкретне".

Зустріч Путіна і Трампа - що відомо

Одразу після вступу на посаду Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним і що деталі зараз узгоджуються.

Голова комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Леонід Слуцький сказав журналістам, що підготовка до зустрічі Трампа і Путіна перебуває на "просунутій" стадії. Він зазначав, що політики можуть зустрітися вже в лютому або березні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця проведення зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини: