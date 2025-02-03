Ці країни не є членами Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою Росії Володимиром Путіним. Про це пише Reuters із посиланням на російські джерела.

За інформацією співрозмовників видання, високопоставлені російські чиновники останніми тижнями відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ. Водночас, за словами одного з джерел, у Росії все ще існують певні побоювання з приводу цієї ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові зв'язки цих двох країн зі США.

Як зазначає Reuters, і у Трампа, і у Путіна склалися дружні стосунки з правителями цих двох країн. І спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, і президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд аль-Нагайян зберігали нейтралітет упродовж усієї війни в Україні, утримуючись від критики і санкцій щодо Росії з боку Заходу.

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Обидва лідери також підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Також важливий факт - жодна з цих країн не є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Як зазначає Reuters, на цьому етапі російські джерела не розглядають Туреччину як можливе місце проведення зустрічі.

Зустріч Путіна і Трампа - новини

Дональд Трамп раніше заявив, що у його адміністрації заплановано "зустрічі та переговори" з Україною, Росією і "різними сторонами".

За даними видання The Washington Post, перед очікуваною телефонною розмовою між Трампом і Путіним обидві сторони відстоюють свої позиції. У Москві очікують, що Трамп найближчими днями зв'яжеться з Путіним, однак російські чиновники зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США та Росією.

А експерт The Hill зазначав, що Путіну потрібна "гучна зустріч" із Трампом, яка могла б зміцнити його позиції як усередині країни, так і за кордоном.

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