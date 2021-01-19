Трамп також зазначив, що в результаті "сміливої дипломатії" вдалося досягти низки історичних мирних угод на Близькому Сході.

45-й президент США Дональд Трамп у прощальній промові перерахував свої досягнення під час перебування на посаді, якими він пишається.

Виступ глави держави опубліковано на YouTube-каналі Білого дому.

Зокрема, Трамп підкреслив, що йому вдалося уникнути нових воєн за час на посаді.

"Я особливо пишаюся тим, що є першим президентом за кілька десятиліть, який не почав нових воєн", - сказав він.

Також Трамп зазначив, що в результаті "сміливої дипломатії" вдалося досягти низки історичних мирних угод на Близькому Сході.

"Це світанок нового Близького Сходу, і ми повертаємо наших солдатів додому", - додав він.

Крім того, Трамп прокоментував штурм Капітолію 6 січня, в результаті якого загинули 5 осіб.

"Всі американці прийшли в жах від штурму нашого Капітолію. Політичне насильство - це напад на все, чим ми, американці, дорожимо. Цього не можна терпіти", - сказав президент.

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Крім цього, на думку республіканця, він «згуртував світ для протистояння Китаю, як ніколи раніше».

Трамп також додав, що відновив лідерство США на світовій арені.

"Я взяв на себе важкі битви, найважчі бої, найважчі вибори - тому що це те, для чого ви мене обрали. Наша повістка була не про правих або лівих, мова йшла не про республіканців або демократів, а про благо нації, всієї нації".

Щодо нової адміністрації Байдена, Трамп сказав, що "молиться за її успіх".

Обрання Байдена президентом США і штурм Капітолію

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик повинен зайняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: Денис Прядко