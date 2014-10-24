Миколаївський волонтер розробив новий спосіб бронювання "КрАЗів"

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Шанси захистити життя військовослужбовців від вогневого ураження в такому авто зростають, а обійдеться тюнінгований автомобіль в сотні разів дешевше, ніж придбання нового.

Замість того, щоб використовувати товстий метал, який є дуже дорогим і важким, при бронюванні використовується «сендвіч» з бетоном.

Читайте такожСили АТО найближчим часом отримають броньовані КрАЗи та медавтомобіліТехнологію розробляли впродовж кількох місяців, випробували її на міцність на військовому полігоні, обстрілюючи з гвинтівок і автоматів Калашникова. У підсумку дійшли висновку, що порівняно зі звичайним металом, такий «сендвіч» є значно надійнішим. Ще одна перевага даної технології — що вся ця броня знімається, і авто можна використовувати не тільки в зоні конфлікту.

Вже за два тижні перший такий «КрАЗ» передадуть артилеристам 79 окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України. У черзі на тюнінг стоять ще кілька машин.