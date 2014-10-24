Військовослужбовці оперативного командування "Північ" сполучили береги річки Айдар

Зокрема, військовослужбовці відновили міст через річку Айдар. Він сполучить кілька населених пунктів та дозволить відновити діяльність фермерських господарств, налагодити транспортування гуманітарного вантажу до місцевого населення тощо. Важкий механізований міст замінив частину залізобетонної конструкції, що була знищена під час боїв, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"До нас звернулися власники господарств і селяни з проханням допомогти з переправою, адже найближчий міст через річку Айдар за кількадесят кілометрів", - зазначив заступник командувача військ - начальник управління по роботі з особовим складом оперативного командування "Північ" полковник Володимир Яцентюк.

До мосту було скеровано військовослужбовців, які провели інженерну розвідку, прочистили підходи до залишків залізобетонної конструкції, провели вимірювання та поклали тимчасову переправу, що сполучила два береги річки.

"Міст через Айдар довжиною 50 м та шириною 10 м. Нам довелося відновлювати відрізок довжиною 12 м і шириною 6 м. Адже зараз якраз триває прибирання урожаю і переправа дуже потрібна. Одразу після закінчення робіт міст було взято під охорону військовослужбовцями збройних сил", - розповів офіцер інженерної служби ОК "Північ" підполковник Сергій Шелєпало.

За словами офіцерів оперативного командування "Північ", вдячності селян немає меж, адже зроблено черговий крок щодо повернення мирного життя на звільнених територіях Луганщини.