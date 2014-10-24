Відбулося засідання Конференції національних директорів НАТО з озброєння
У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося щорічне засідання Конференції національних директорів з озброєння.
Делегацію України очолював заступник глави місії України при НАТО з оборонних питань Віктор Корендович, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони. У роботі делегації також взяв участь генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов.
Засідання відбулося під головуванням заступника Генерального секретаря НАТО з питань інвестицій в оборону, директора Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Патріка Оруа.
Під час засідання було підкреслено, що Конференція продовжуватиме здійснювати внески в розвиток партнерства з Україною, а також налагодження взаємодії між оборонними відомствами та промисловістю країн. Міжнародна кооперація у цій галузі є запорукою забезпечення необхідних оборонних спроможностей.
Довідково. Конференція національних директорів з озброєння координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки.
Засідання проводяться два рази на рік, один із яких - за участю країн-партнерів. До участі в роботі залучаються високопосадовці, які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння і військової техніки.