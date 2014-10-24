Відбулося засідання Конференції національних директорів НАТО з озброєння

Делегацію України очолював заступник глави місії України при НАТО з оборонних питань Віктор Корендович, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони. У роботі делегації також взяв участь генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов.

Засідання відбулося під головуванням заступника Генерального секретаря НАТО з питань інвестицій в оборону, директора Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Патріка Оруа.

Під час засідання було підкреслено, що Конференція продовжуватиме здійснювати внески в розвиток партнерства з Україною, а також налагодження взаємодії між оборонними відомствами та промисловістю країн. Міжнародна кооперація у цій галузі є запорукою забезпечення необхідних оборонних спроможностей.

Довідково. Конференція національних директорів з озброєння координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки.

Засідання проводяться два рази на рік, один із яких - за участю країн-партнерів. До участі в роботі залучаються високопосадовці, які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння і військової техніки.