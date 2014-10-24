В Запоріжжі пройшов захід по вшануванню воїнів АТО

Участь у військово-патріотичному заході взяли представники обласної державної адміністрації, громадських і релігійних організацій, особовий склад облвійськкомату, районних військкоматів міста, а також військовослужбовці - учасники АТО, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Учасники заходу вшанували пам’ять воїнів, які віддали своє життя за Україну хвилиною мовчання.

Обласний військовий комісар полковник Давід Моін вручив матері військовослужбовця 79 окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України - Ларисі Караваєвої орден "За мужність" ІІІ ступеня, яким посмертно було нагороджено її сина Сергія Шерстньова.

Також за самовіддану ратну службу, мужність і героїзм, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни, вірність військовій присязі були нагороджені грамотами обласного військового комісаріату військовослужбовці - учасники АТО.

Заступник обласного військового комісара по роботі з особовим складом полковник Михайло Логвінов розповів про мужність і героїзм воїнів-запорожців, які відстоюють незалежність та територіальну цілісність Української держави. Офіцер навів приклади зразкового виконання службових обов’язків військовослужбовцями, які були призвані за мобілізацією із Запорізької області.

Під час проведення заходу військовослужбовці бойових підрозділів поділилися своїми спогадами про перебування на сході України. А священик Української Православної церкви протоієрей Олександр благословив військовослужбовців на ратну службу в ім’я України.