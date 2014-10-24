Львівська академія стала переможцем міжнародного освітнього форуму

Військовий виш було визнано кращим серед вищих навчальних закладів, які були представлені на заході, у номінації «Інновації в освітній діяльності вищого навчального закладу із забезпечення якості освіти» та нагороджено дипломом «За вагомий внесок у формування високопрофесійного військового кадрового потенціалу України».

Окрім того, за особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з інноваційного розвитку національної освіти було відзначено подякою начальника Академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

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В рамках заходів з презентації Академії сухопутних військ на форумі військовослужбовці навчального закладу провели лекцію на тему «Інноваційні підходи у військово-патріотичному вихованні курсантів Академії сухопутних військ», під час якої було продемонстровано сучасні методики з підготовки майбутніх офіцерів та формування високого патріотичного духу у захисників Вітчизни.