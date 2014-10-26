Захисники Маріуполя беруть участь у позачергових парламентських виборах

17:03, 26 жовтня 2014
Військо
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На Донеччині, в Маріуполі учасники антитерористичної операції з числа військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань беруть активну участь у проведенні позачергових виборів народних депутатів України.

/ mil.gov.ua

За словами командирів військових частин та підрозділів, усім військовослужбовцям для реалізації свого конституційного права надано необхідний час і транспортний засіб.

Читайте такожВ ЄС сподіваються на проєвропейську більшість у новій РадіТак, на декількох виборчих дільницях, розташованих в Маріуполі та його околицях, зранку першими проголосували військовослужбовці підрозділів бойового забезпечення. Решта українських воїнів, які несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції на півдні Донеччини, відвідають виборчі дільниць протягом дня.

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