Українські миротворці голосують на виборах у ДР Конго

Сьогодні участь у голосуванні беруть, українські військовслужбовці та військові спостегічі, інструктори Міністерства внутрішніх справ України, які працюють з національною поліцією ДР Конго та інші громадяни України.

— Виборчі дільниці в ДР Конго відкрилися вчасно, о 8.00, і працюватимуть до 20.00, синхронно з Україною, в зв’язку з переходом України на зимовий час. У гарнізоні Гома вже проголосувало 70 відсотків виборців, в гарнізоні Бунія — 100 відсотків, — повідомив голова виборчої комісії Ігор Єфіменко.

За його словами, незважаючи на те, що хоча сьогодні чотири екіпажі вертольотів Мі-24 та Мі-8 виконують завдання, можливість проголосувати матимуть всі.

— Льотно-підйомний склад, інженерно-авіаційна та чергові служби проголосують після виконання поставлених місією завдань, або будуть підмінятися на чергуванні, — повідомив голова виборчої комісії.

Напередодні виборів було проведено належну підготовку. У військовій частині було обрано членів виборчої комісії, налагоджено контакти з Міністерством закордонних справ України та Центральною виборчою комісією. Своїми силами військові обладнали приміщення для голосування, підготувили інформаційні стенди.

— Волевиявлення громадян проходить у суворій відповідності до вимог Законів України. За відповідними заявами та при підтвердженні українського громадянства паспортом громадянина України до виборчих списків були внесені й інші наші співвітчизники. Порушень у ході голосування не відмічається, — зазначив помічник командира з правових питань майор юстиції Віктор Ковеня.

Слід зазначити, що через запобіжні заходи в зв’язку з розповсюдженням вірусу Ебола на території Західної Африки українські військовослужбовці 56 окремого вертолітного загону Місії ООН в Ліберії та Сьєрра-Леоне участі у голосуванні не братимуть. В цілому на двох виборчих дільницях у ДР Конго проголосують 250 українських військовослужбоців 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації.