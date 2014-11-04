Мешканці Охтирки урочисто зустріли військових інженерів, які повернулися із зони АТО

До військової частини, що в Охтирці на Сумщині, повернувся особовий склад, який виконував завдання в зоні проведення АТО.

Біля КПП військової частини бійців зустрічали родини, близькі, друзі, а також небайдужі охтирчани. Вони розгорнули прапори України, транспаранти, плакати, лунали патріотичні пісні. З наближенням колони техніки, на якій прибули військові інженери, присутні почали скандувати: «Героям слава!», «Дякуємо за відданість!», «Слава військовим інженерам!». У відповідь з вантажівок лунало: «Слава Україні!»

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Слід зазначити, що всі військовослужбовці частини прибули в Охтирку неушкодженими і відбувають для відпочинку в чергову відпустку.