Курсанти ХУПС імені Івана Кожедуба відвідали Норвегію

У період з 27 по 31 жовтня відбувся візит військовослужбовців Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба до Академії Повітряних Сил Королівства Норвегія. У складі української делегації було 10 курсантів та 2 офіцерів.

Очолив українську делегацію начальник кафедри факультету радіотехнічних військ ППО полковник Геннадій Худов. Це вже 3 візит представників університету до Норвегії у рамках міжнародного військового співробітництва. Основна мета чотириденного візиту представників Збройних Сил України полягала в обміні досвідом з питань організації навчального процесу в академії, ознайомленні з особливостями методики викладання за стандартами НАТО, використанням новітніх інформаційних технологій.

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Протягом декількох днів українські військові ознайомилися з умовами навчання та побуту офіцерів і курсантів, брали участь у спільних заняттях зі слухачами академії. Також під час робочих зустрічей обговорювались питання організації навчання за болонською системою, різних програм міжнародного обміну досвідом тощо.

Харків’яни відвідали Головну повітряну базу Орланд. Також представники української делегації провели товариський футбольний матч з місцевою командою та зустрічалися з керівництвом Академії під час дружньої вечері. Крім того, українські військові оглянули історичні та архітектурні пам’ятки міста Трондхейм.