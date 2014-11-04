На Рівненщині родина загиблого в АТО військового отримала квартиру

Житло було надано в новобудові по вулиці Степанська, що у місті Костопіль. Це перше житло, розподілене із шести зарезервованих у цьому будинку помешкань для родин загиблих військовослужбовців.

Квартири у даному будинку з ремонтом «під ключ», з центральним опаленням та санвузлом. Будівля вже здана в експлуатацію та передана на баланс Костопільської міської ради. Будинок утеплений, у дворі для маленьких мешканців облаштовано дитячий майданчик.