На Рівненщині родина загиблого в АТО військового отримала квартиру
18:07, 04 листопада 2014Військо
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Члени сім’ї військовослужбовця, який загинув під час виконання завдань антитерористичної операції на сході України, отримали трикімнатну квартиру з фондів Міністерства оборони України.
mil.gov.ua
Житло було надано в новобудові по вулиці Степанська, що у місті Костопіль. Це перше житло, розподілене із шести зарезервованих у цьому будинку помешкань для родин загиблих військовослужбовців.
Квартири у даному будинку з ремонтом «під ключ», з центральним опаленням та санвузлом. Будівля вже здана в експлуатацію та передана на баланс Костопільської міської ради. Будинок утеплений, у дворі для маленьких мешканців облаштовано дитячий майданчик.
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