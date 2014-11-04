Міноборони створило науково-аналітичну групу для вивчення захопленого озброєння

Так, при штабі АТО та штабах секторів сил АТО створено відділ та відділення з узагальнення досвіду бойових дій із залученням представників Воєнно-наукового управління Генерального штабу ЗС України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки та Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

При Воєнно-науковому управлінні Генерального штабу ЗС України утворені робочі групи з узагальнення досвіду застосування та всебічного забезпечення дій військ (сил) в АТО, наукового супроводження модернізації озброєння та військової техніки із залученням представників командувань видів ЗС України, ВВНЗ та НДУ.

З метою організації взаємодії з підприємствами оборонно-промислового комплексу, структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України під час функціонування в умовах особливого періоду у Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки створено 5 експертних груп.

Під час спеціалізованих курсів на базі Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова протягом вересня — жовтня проведено навчання та підготовлено визначену кількість фахівців для підрозділів безпілотних літальних апаратів.

Протягом травня — жовтня цього року проведено низку науково-практичних конференцій з проблемних питань підготовки військ (сил) до виконання завдань в особливий період, модернізації існуючих і створення перспективних зразків озброєння та військової техніки, узагальнення досвіду застосування Збройних Сил України та інших військових формувань в АТО. За результатами науково-практичних конференцій виконуються заходи щодо реалізації їх практичних рекомендацій.