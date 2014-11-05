В Національний військово-історичний музей передали бронеавтомобіль "Скорпіон"

Лише за 5 днів волонтери за рахунок благодійних внесків переобладнали автомобіль УАЗ-469 у бойову машину та передали її до 11 батальйону тероборони "Київська Русь", який того часу виконував бойові завдання в районі Слов’янська, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"Користуючись нагодою, хотів би подякувати командирові батальйону та всьому особовому складу підрозділу за успішне виконання бойових завдань", - зазначив під час передачі експонату заступник Міністра оборони - керівник апарату Петро Мехед. - Впевнений, що в подальшому 11 батальйон буде забезпечений технікою та матеріально-технічними засобами у повному обсязі.

Петро Мехед подякував волонтерам, які, не зважаючи ні на що, знаходять час, сили та засоби, щоб допомогти Українському війську.

"І цей бронеавтомобіль - свідчення такої допомоги, яка врятувала не одне життя військовослужбовців. Цей зразок, переданий до музею, є також наочним свідченням співпраці волонтерів зі Збройними Силами України. Спільно ми переможемо!" - наголосив Петро Мехед.

Як повідомив директор Національного військово-історичного музею України Владислав Таранець, сьогодні кожен охочий має нагоду доторкнутися і наживо подивитися на новітню історію Збройних Сил, яка твориться на наших очах. Бронеавтомобіль, який експонується перед парадним входом до музею, перебуватиме там допоки батальйон «Київська Русь» не відправиться до району проведення АТО. Якщо підрозділ забезпечать іншою технікою, цей експонат залишиться у Національному військово-історичному музеї.

"Ми передали цю техніку для музею аби люди бачили, що є країна, і є нація, яка всіма силами вболіває за нашу перемогу, робить для цього все можливе", - зазначив командир 11 батальйону територіальної оборони збройних сил "Київська Русь" полковник Олексій Савич.