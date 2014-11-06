Керівництво Міноборони заощадило державні кошти на суму 69,5 млн гривень
На час проведення переговорів щодо закупівлі для потреб ЗС України 27 тисяч тонн зимового дизпалива, які відбулися 16 вересня 2014 року, найнижча цінова пропозиція складала 21 тисячу гривень за 1 тонну пального, (17,55 грн за 1 літр).
Ці цифри значно перевищували очікувану вартість, і були обумовлені різкими коливаннями курсу іноземних валют на той час.
З метою економії державних коштів, Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак прийняв рішення та дав відповідні вказівки Департаменту державних закупівель Міноборони повторно провести переговори, що в подальшому дозволило знизити попередньо надані цінові пропозиції більш ніж на 69,5 млн гривень та закупити дизпаливо по значно нижчій ціні — 18 599 грн за 1 тонну (15,44 грн за літр), а також по ціні — 18 390 грн за 1 тонну (15,26 грн за 1 літр).
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Станом на 6 листопада закуплене пальне вже почало надходити до військових частин Збройних Сил України.