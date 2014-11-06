Керівництво Міноборони заощадило державні кошти на суму 69,5 млн гривень

Ці цифри значно перевищували очікувану вартість, і були обумовлені різкими коливаннями курсу іноземних валют на той час.

З метою економії державних коштів, Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак прийняв рішення та дав відповідні вказівки Департаменту державних закупівель Міноборони повторно провести переговори, що в подальшому дозволило знизити попередньо надані цінові пропозиції більш ніж на 69,5 млн гривень та закупити дизпаливо по значно нижчій ціні — 18 599 грн за 1 тонну (15,44 грн за літр), а також по ціні — 18 390 грн за 1 тонну (15,26 грн за 1 літр).

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Станом на 6 листопада закуплене пальне вже почало надходити до військових частин Збройних Сил України.