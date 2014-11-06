На спортивній базі Міноборони проводиться реабілітація поранених учасників АТО
Вже майже два місяці як розпочата цілеспрямована робота по реабілітації та відновленні працездатності поранених під час проведення антитерористичної операції військовослужбовців.
Про це розповів начальник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України підполковник Руслан Сеник.
"До нас приходять військовослужбовці, які пройшли курс лікування у військовому шпиталі і зараз, згідно з висновками Військово-лікарської комісії, перебувають у відпустках. А також ті, хто звільнені з лав Збройних Сил України у зв’язку з інвалідністю", - зауважив офіцер.
За словами Сеника, для успішної реабілітації створені всі необхідні умови. Зокрема, є плавальний басейн, тренажерний та ігрові зали, легкоатлетичний манеж, стрілецькі тири тощо.
Щотижня ці та інші спортивні комплекси відвідують майже 20 осіб. Заняття організовуються та проводяться досвідченим тренерсько-викладацьким складом. Під час занять обов’язкова присутність і медичного персоналу, який слідкує за загальним станом та самопочуттям вищезгаданої категорії військовослужбовців.
"У нас мають змогу безкоштовно займатися фізичними вправами і користуватися спортивним комплексом також і члени сімей військовослужбовців. Це допомагає зняти психологічне навантаження та підвищити емоційність занять", - додав підполковник.