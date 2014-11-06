На спортивній базі Міноборони проводиться реабілітація поранених учасників АТО

Про це розповів начальник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України підполковник Руслан Сеник.

"До нас приходять військовослужбовці, які пройшли курс лікування у військовому шпиталі і зараз, згідно з висновками Військово-лікарської комісії, перебувають у відпустках. А також ті, хто звільнені з лав Збройних Сил України у зв’язку з інвалідністю", - зауважив офіцер.

За словами Сеника, для успішної реабілітації створені всі необхідні умови. Зокрема, є плавальний басейн, тренажерний та ігрові зали, легкоатлетичний манеж, стрілецькі тири тощо.

Щотижня ці та інші спортивні комплекси відвідують майже 20 осіб. Заняття організовуються та проводяться досвідченим тренерсько-викладацьким складом. Під час занять обов’язкова присутність і медичного персоналу, який слідкує за загальним станом та самопочуттям вищезгаданої категорії військовослужбовців.

"У нас мають змогу безкоштовно займатися фізичними вправами і користуватися спортивним комплексом також і члени сімей військовослужбовців. Це допомагає зняти психологічне навантаження та підвищити емоційність занять", - додав підполковник.