На Рівненщині триває відновлення озброєння і військової техніки

У цеху ремонтні бригади завершують відновлення самохідних гаубиць 2С7 «Піон», самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика», реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» тощо, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Під час проведення ремонту військовослужбовці докладають максимум зусиль, щоб у найкоротші терміни здійснити якісний ремонт. Фахівці ремонтних груп постійно перевіряють технічний стан і справність всіх вузлів, агрегатів і систем, виконують регулювальні, кріпильні та налагоджувальні роботи, проводять діагностування озброєння.