Військові лікарі Одеси підвищують кваліфікацію для роботи в зоні АТО

Cьогодні тут проходять навчання понад дві тисячі студентів других-третіх курсів з 57 країн світу, інтерни, аспіранти, клінічні ординатори, а також військові лікарі різних спеціальностей, які в подальшому надаватимуть медичну допомогу військолвослужбовцям у зоні АТО.

За словами завідувача кафедри симуляційної медицини Володимира Артеменка, новий центр обладнаний базовими симуляторами, які дозволяють удосконалити майстерність зупинки кровотеч, накладення швів, лікування ран, а також виконання різного роду уколів.

Також тут є пристрій Traumaman для відпрацювання хірургії нестандартних травм, а також роботизовані комплекси Gaurmard для серцево-легеневої реанімації, догляду за пацієнтами та багато іншого. Гордістю одеського центру є створений в березні цього року прилад, що дозволяє імітувати мікрохірургічні операції на очах. А стіл із сенсорним екраном Anatomage оперує величезним масивом даних про будову людини.

Читайте такожНа Херсонщині військові пройдуть флюорографіюНеобхідно зазначити, що медичний університет вже забезпечив кількома ендоскопічними стендами польовий госпіталь. У подальших планах — ще кілька виїздів на Донбас, щоб навчити військових медиків роботі з осколковими ранами на складному сучасному обладнанні.