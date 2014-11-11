Харківські курсанти-танкісти пройшли випробування полігоном

До заходу були залучені курсанти ІІ та ІІІ курсів Гвардійського ордена Червоної зірки факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» напрямку підготовки «Інженерна механіка», йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Перед практичною частиною курсанти пройшли теоретичну підготовку у спеціалізованих класах, здали іспити з матеріальної частини техніки та закріпили знання на тренажерах.

"В ході польових занять курсанти відпрацювали підготовчі вправи з основ водіння бойових машин, виконали водіння на підйомах та спусках по елементах та вцілому. Заключним етапом практики стало водіння техніки по обмеженим проходам, що дало нам змогу оцінити теоретичну підготовленість та практичну навченість майбутніх офіцерів", - розповів начальник факультету військової підготовки полковник Олександр Серпухов.

За результатами водіння усі курсанти справилися з поставленим завданням. В кращу сторону були відмічені молодший сержант Руслан Намазов та курсанти Дмитро Рибачок, Євген Павленко та Володимир Володько.