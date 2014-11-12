До охорони громадського порядку Маріуполя залучено спільні патрулі військових та активістів

Щодня проводиться інструктаж та перевірка готовності особового складу спільних патрулів. Загальне керівництво діями патрульних здійснюють офіцери Збройних Сил України зі структур по роботі з громадськістю у зоні проведення АТО.

— Віднедавна в місті виконують службові завдання п’ять патрулів, які стежитимуть за порядком біля залізничного та автобусних вокзалів, а також в інших місцях з великим скупченням населення, — зазначив старший з організації спільного патрулювання у місті Маріуполь.

За словами військового керівництва, у планах є збільшення кількості патрульних та розширення зони відповідальності патрулів до найвіддаленіших околиць Маріуполя, а також покращення їхньої технічної оснащеності.