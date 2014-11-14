Захисники Маріуполя зустрілися із учнями місцевих шкіл
Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які беруть участь у проведенні АТО, протягом цього тижня провели низку військово-патріотичних заходів.
Так, захисники Маріуполя побували у декількох середніх навчальних закладах Приморського та Жовтневого районів міста. Військові розповіли про особливості своєї служби та героїчні вчинки товаришів. А юні патріоти розповідали військовослужбовцям про свої добрі вчинки.
— Наші учні писали листи, малюнки, виготовляли різного роду обереги для наших солдатів. У цих творчих роботах вони щиро дякували українським бійцям за свій захист та намагалися морально підтримати воїнів, — зазначила директор Маріупольської загальноосвітньої середньої школи № 29 Лариса Бикова.
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Подібні заходи в навчальних закладах Маріуполя обов’язково продовжуватимуться.