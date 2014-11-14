У одному з ліцеїв Києва зібрали іграшки і книжки для дітей зі сходу

Як розповіла заступник директора Ліцею з виховної роботи Наталія Алексашина учні щиро і з радістю долучились до акції журналу «Військо України», йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"Приємно, що відгукнулись не тільки діти, а й батьки та вчителі. Адже ми щиросердно вболіваємо за кожну дитину, яка зараз знаходиться у Луганській та Донецькій областях та сподіваємось на закінчення війни. Ми бажаємо миру і віримо, що після закінчення антитерористичної операції гостюватимемо один у одного", - додала вона.

Слід зауважити, що найближчим часом допомога, яку зібрали київські учні, буде доставлена адресатам.