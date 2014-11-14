У одному з ліцеїв Києва зібрали іграшки і книжки для дітей зі сходу
18:00, 14 листопада 2014Військо
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В рамках акції «Допоможемо разом ровесникам зі Сходу!», яку започаткували військові журналісти Центрального друкованого органу Міністерства оборони журналу «Військо України», учні та вчителі Технічного ліцею Шевченківського району Києва передали представникам редакції м’які іграшки, дитячі книжки, канцелярське приладдя та солодощі для ровесників зі сходу.
фото mil.gov.ua
Як розповіла заступник директора Ліцею з виховної роботи Наталія Алексашина учні щиро і з радістю долучились до акції журналу «Військо України», йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
"Приємно, що відгукнулись не тільки діти, а й батьки та вчителі. Адже ми щиросердно вболіваємо за кожну дитину, яка зараз знаходиться у Луганській та Донецькій областях та сподіваємось на закінчення війни. Ми бажаємо миру і віримо, що після закінчення антитерористичної операції гостюватимемо один у одного", - додала вона.
Слід зауважити, що найближчим часом допомога, яку зібрали київські учні, буде доставлена адресатам.
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