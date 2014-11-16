На оздоровлення до Польщі відбули 45 поранених бійців АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, впродовж місяця, до 17 грудня, українські військовослужбовці пройдуть оздоровлення у санаторіях «Uzdrowisku Ladek-Dlugopole SA» та «Szczawno-Jedlina SA», де до їх послуг буде вся необхідна інфраструктура та обладнання, а також цілющий гірський клімат і висококваліфіковані медики.

«Наші лікарі зробили все можливе, аби врятувати поранених бійців, зберегти їх життя та здоров`я. А подальшу реабілітацію та оздоровлення ми вирішили довірити провідним оздоровницям Польщі», - сказав голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод, слова якого цитує прес-служба.

Він зазначив, що Польща є надійним партнером Дніпропетровщини не тільки в реалізації взаємовигідних проектів, а й тоді, коли потрібна невідкладна допомога.

В облраді також повідомляють, що з початку листопада у Польщі (курорт Кудова-Здруй) реабілітацію вже проходять п’ятеро дітей з Донецької та Луганської областей. Другу групу дітей планується відправити до Польщі на початку 2015 року.