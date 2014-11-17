Новий рік у нових оселях зустрінуть майже 500 військових родин

Тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко розповіла, що житлова проблема дуже загострилася, бо багато років оборонне відомство просто не отримувало достатніх коштів на закупівлю та будівництво житла.

«Народна армія» нещодавно завершила серію своїх публікацій «100 квартир до Дня Незалежності України». У матеріалах під цією рубрикою ми розповідали про близько сотню щасливих новоселів - сімей військовослужбовців із різних міст України, які за короткий період отримали ключі від нових помешкань.

У Департаменті капітального будівництва Міністерства оборони України повідомили, що до кінця року планується здати ще декілька об’єктів в різних регіонах країни і Новий рік у нових оселях відсвяткують ще 490 військових родин.

Планується ввести в експлуатацію 36-квартирний житловий будинок у Виноградові, 60-квартирний житловий будинок у Яворові, 64-квартирний житловий будинок у Львові (Липники). Також планується здати першу чергу (50 квартир) у реконструйованому гуртожитку під 100-квартирний житловий будинок у Кривому Розі.

Окрім цього, оборонне відомство проводить закупівлю житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі. Кошти на це виділені і найближчим часом будуть передані до заселення вже 97 квартир, які закуплено на умовах пайової участі у селі Гора Бориспільського району, що на Київщині. Дуже важливо, що при закупівлі житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі основна увага приділяється якості житла, існуючій інфраструктурі та близькому розташуванню до військових частин.

ТВО директора Департаменту капітального будівництва Лариса Храмченко наголосила: «Нині на етапі введення в експлуатацію будинків, забезпечення мережами, найважчим є те, що потрібно «вписатися» в тверду договірну ціну, адже майже всі будинки - довгобуди. Часто генпідрядники не бажають працювати за цінами 2006–2010 років (період, коли укладено більшість договорів, за якими мали бути виконані зобов’язання). Крім того, дуже багато житла раніше приймалося із значно меншими вимогами до якості будівельних робіт. У 2011 році був прийнятий в експлуатацію 50-квартирний житловий будинок № 2 по вул. Дегтярьова в Очакові, але лише в цьому році виділені кошти на проведення будівельних робіт у повному обсязі й найближчим часом очікується заселення.

Свого часу було призупинено будівництво і трьох житлових будинків на 120 квартир по вулиці Горішного в селі Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області. Очікується, що незабаром майстри знову вийдуть на будівельний майданчик, адже робота з експертизи кошторисної документації розпочата. За словами Лариси Храмченко, необґрунтовано затягнута реконструкція казарми у Мукачевому під 41-квартирний житловий будинок, а реконструкція казарм у Києві та Київській області тільки розпочинається. Проблеми є, але вони вирішуються і нових квадратних метрів житла для військових стає більше.

- Зараз важко всій країні. У нелегкий час саме військовослужбовці стали на захист держави і наш обов’язок віддячити нашим мужнім воїнам за їх героїзм і відвагу. Забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей буде свідченням того, що захисників сьогодні цінують і вони мають особливе значення для держави, - зазначила ТВО директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко.

Ігор Парубський, "Народна армія"