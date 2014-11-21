З Міноборони звільнили головного лікаря армії і почали службове розслідування

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Андронатій був звільнений з посади "За незадовільну роботу з організації медичного забезпечення в зоні проведення антитерористичної операції і закладах охорони здоров'я Збройних Сил України, а також під час здійснення процедур державних закупівель».

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Як наголошується, по даній справі призначено службове розслідування.

Нещодавно Віталій Андронатій повідомив, що у лікувальних закладах України медичну допомогу отримали 2924 поранених українських солдатів. Крім того, він сказав, що сьогодні кожен вчитель, військовий чи правоохоронець має вміти кваліфіковано надати першу медичну допомогу, а кожен лікар має бути готовим стати лікарем військовим.