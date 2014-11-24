Мотопіхотний батальйон отримав від мешканців Чернігівщини позашляховик, джип та два реанімобілі

Так, у Чернігові бійці окремого мотопіхотного батальйону отримали два автомобілі швидкої допомоги. Кошти на придбання транспортних засобів назбирали представники благодійного фонду «Територія життя», жіноча сотня самооборони, художній колектив «Сіверські клейноди», капела бандуристів ім. Вересая та інші небайдужі громадяни.

Стан реанімобілів повністю задовольняє військових: авто оснащені усім необхідним для надання першої невідкладної медичної допомоги в дорозі, укомплектовані ношами, апаратом штучної вентиляції легенів, системами подачі медичних газів і автономного електроживлення та мають обігрів салону.

Крім цього, українські військовослужбовці отримали броньований позашляховик «УАЗ» та джип «Hyundai Galloper». Ці машини використовуватимуться для перевезення бійців. Для військових їх придбали патріотично налаштовані громадяни Менського району Чернігівщини та представники громадської організації «Менська сотня».

Командир окремого мотопіхотного батальйону подякував усім небайдужим за підтримку, активну громадянську позицію та підкреслив, що отримані автомобілі допоможуть виконувати важливі завдання в рамках проведення антитерористичної операції.