Понад 750 поранених військовослужбовців отримали допомогу в Чернігівському шпиталі

Керівник військового госпіталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко повідомив, що поранені військовослужбовці повністю забезпечені усіма необхідними медикаментами і речами.

"За весь період проведення АТО на сході України, лікування в госпіталі пройшли понад 570 військовослужбовців. Частина з них вже повернулися до своїх підрозділів, інші проходять курси реабілітації. Сьогодні в лікувальному закладі перебувають ще 47 бійців", - зазначив полковник медичної служби Олександр Слєсаренко.

Начальник госпіталю запевнив, що колективу військових медиків вдалося зберегти всю діагностичну і лікувальну потужність: є комп’ютерний томограф, ультразвукове та ендоскопічне обладнання. Також у шпиталі введено в дію нові операційні. Усі вони оснащені сучасним обладнанням: апаратами для штучної вентиляції легень, анестезіологічними приладами, спеціальними лампами та новими операційними столами.