Турчинов повідомив, коли почнеться наступна хвиля мобілізації

Про це повідомив секретар РНБОУ Олександр Турчинов за підсумками засідання, що відбулося в суботу, передає кореспондент УНІАН.

«В цьому році у нас відбулося три хвилі мобілізації. Тому постає актуальне питання щодо ротації наших героїв. Тому що не може бути така ситуація, коли одні й ті ж самі люди несуть на собі всі труднощі захисту батьківщини, а інша частина дивиться про них по телебаченню. Саме тому у 2015 році заплановано, що всі, хто не матиме бажання підписати контракт на продовження служби, вже як контрактники будуть поетапно звільнятися з лав Збройних Сил, Національної гвардії, тощо», - сказав Турчинов.

Читайте такожУ першому кварталі 2015 року почнеться часткова мобілізація, призваних раніше звільнять у запасСекретар РНБО додав, що вже з 20 січня почнеться мобілізація, і вона проводитиметься у три етапи. Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.