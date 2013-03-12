В Міноборони назвали провокацією повідомлення про втечу дельфінів з центру ЗС України

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, 11 березня 2013 року деякі вітчизняні та зарубіжні ЗМІ поширили інформацію про те, що 24 лютого 2013 року акваторію військової частини, яка належить Науково-дослідному центру Збройних Сил України “Державний океанаріум”, під час проведення навчань залишили три дельфіна.

Департамент преси та інформації Міністерства оборони України уповноважений заявити, що поширена інформація не відповідає дійсності.

За даними оперативного чергового штабу Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у неділю, 24 лютого 2013 року, на території Науково-дослідного центру взагалі не проводилось жодних навчань, а самі дельфіни акваторію військової частини не залишали.

Департамент преси та інформації Міністерства оборони України звертає увагу журналістів на те, що “рапорт” про надзвичайну подію за підписом нібито директора НДЦ ЗС України “Державний океанаріум” Анатолія Горбачова, який був розісланий разом із цією “сенсаційною новиною”, є грубо сфабрикованою фальшивкою.

Відтак, поширену інформацію про нібито втечу тварин можна вважати нічим іншим як грубою провокацією.

Станом на 12 березня 2013 року усі тварини, які перебувають у штаті Науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” (а це шість дельфінів та один сивуч), знаходяться у своїх вольєрах та у зимовому басейні.

Варто наголосити, що Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум” не вперше стає об’єктом прискіпливої уваги з боку мас-медіа. Зважаючи на це, Департамент преси та інформації Міністерства оборони України закликає журналістів використовувати виключно перевірену інформацію з офіційних джерел.

Також звертаємося до засобів масової інформації, які оприлюднили непідтверджену інформацію щодо втечі дельфінів з Науково-дослідного центру ЗС України “Державний океанаріум”, з проханням її спростувати.