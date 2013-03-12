Артилеристи 8-го армійського корпусу проводять бойові стрільби з “Граду”

– До бойових стрільб залучаються не тільки артилеристи 1-ої окремої танкової бригади. Офіцери 30-ї окремої механізованої бригади вже склали іспит із польової виучки з бойовою стрільбою, наступний у черзі 27-й реактивний полк, який дислокується у м. Суми, – повідомив начальник артилерії 8-го армійського корпусу полковник Валерій Марцеха.

До складу екіпажів, які беруть участь у проведенні бойової стрільби, залучені як солдати строкової служби, так і військовослужбовці-контрактники.

– До речі, всі контрактники вже мають досвід бойових стрільб та пройшли допідготовку за своїми спеціальностями у навчальних центрах, – зазначив командир реактивного артилерійського дивізіону підполковник Сергій Гончарук.

Варто зазначити, що підрозділ, який залучений до бойової роботи, був сформований лише у січні цього року. Військовики виконали нормативи з бойової підготовки на контрольних і контрольно-комплексних заняттях та отримали допуск до бойової стрільби з оцінкою “добре”.