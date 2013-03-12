У Брюсселі відбулося засідання Військового комітету НАТО з Україною

Зокрема, військові представники держав-членів Альянсу були поінформовані стосовно участі національних контингентів та персоналу в операціях з підтримання миру та безпеки під проводом НАТО в Косово, Афганістані, акваторії Середземного моря, а також щодо направлення корабля Військово-Морських Сил Збройних Сил України до операції з протидії піратству у регіоні Африканського рогу «Океанський щит» у 2013 році. Також розглянули питання можливих внесків Збройних Сил України до складу ротацій Сил реагування НАТО протягом 2014-2015 років.

Перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Віктор Назаров ознайомив учасників засідання з поточною структурою системи військових стандартів Збройних Сил України, її майбутнім обрисом та роботою щодо послідовного впровадження положень кращих військових стандартів у всі сфери діяльності українського війська. Ключового значення у цьому напрямі діяльності Збройних Сил України набуває співпраця з Агенцією НАТО з питань стандартизації (NSA). У цьому контексті було підписано Дорожню карту, у якій визначено пріоритетні напрями співробітництва з NSA.

Під час засідання Військовий представник Місії України при НАТО генерал-майор Анатолій Петренко довів позиції керівництва Збройних Сил України щодо тематики та змістовного наповнення травневого засідання ВК Україна-НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

В ході обговорення військові представники держав-членів НАТО підтримали прагнення української сторони до розвитку конструктивного та прагматичного співробітництва з НАТО, залучення взаємосумісних сил і засобів до операцій з підтримання миру під проводом Альянсу, а також впровадження кращих військових стандартів у процесі трансформації Збройних Сил України.