Військових медиків скоротять пропорційно чисельності Збройних Сил України

Кількість військових медиків та медичних закладів, необхідних для надання медичної допомоги військовослужбовцям, працівникам та військовим пенсіонерам скоротять пропорційно до скорочення чисельності самих Збройних Сил до 2017 року, - сьогодні, 13 березня про це під час “круглого столу” в ІА УНІАН заявив тимчасово виконуючий обов’язки директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник Ігор Данильчук.

- На даний час Збройні Сили України нараховують близько 180 тисяч осіб. А на кінець 2017 року, згідно з Державною програмою реформування та розвитку Збройних Сил, їх чисельність складатиме 115 тисяч. Лише у Військово-медичному департаменті зараз працює 11,5 тисяч осіб. Тож, якщо перерахувати, скільки їх потрібно на 115 тисяч, то орієнтовно це буде цифра близько 7,5 тисяч військових медиків за рахунок оптимізації чисельності, - підкреслив полковник Ігор Данильчук.

- Водночас Державна концепція реформування і розвитку Збройних Сил України поки що не затверджена, тож це все лише попередні розрахунки, - зазначив полковник Ігор Данильчук.

Він також повідомив, що оптимізація торкнеться і військових медичних закладів, персонал яких налічує до 150 осіб. Оскільки деякі з них обслуговують менше 100 пацієнтів на рік, а їх утримання потребує значних коштів з державного бюджету.

- Вже були звернення до громадських організацій стосовно деяких військових госпіталів в Україні. Сьогодні населення турбує подальша доля військових лікарняних закладів, що у Луцьку та Івано-Франківську. Їх скорочено не буде! Це я вас запевняю! В подальшому їх буде оптимізовано у денні стаціонари. Також планується реформувати військові госпіталі у Старокостянтинові, Новограді-Волинському, Запоріжжі та смт.Черкаське, що на Дніпропетровщині.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора військово-медичного департаменту Міноборони зазначив, що неподалік від цих медзакладів є великі військові шпиталі, тож це не повинно викликати напруги серед військовослужбовців та ветеранів ЗС України.

На завершення “круглого столу” полковник Ігор Данильчук запевнив присутніх, що ситуація стосовно військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, що у Вінниці вирішиться найближчим часом:

- Я хочу звернутися до всіх голів обласних державних адміністрацій: у процесі оптимізації чисельності військових лікувальних закладів не буде порушена жодна конституційна норма щодо надання медичної допомоги пенсіонерам Збройних Сил України, – запевнив Ігор Данильчук.