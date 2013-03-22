На Тернопільщині військовослужбовці ЗСУ підняли “фуру”, яка перекинулася

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, унаслідок нового циклону, що прийшов в Україну цієї ночі, на дорогах Західної України спостерігається надзвичайно складна ситуація. На Тернопільщині на трасі Львів – Тернопіль близько 7-ої години ранку поблизу населеного пункту Озерна внаслідок негоди сталася надзвичайна ситуація. Перевернулася великогабаритна “фура”, внаслідок чого утворився затор протяжністю понад 1 кілометр.





Як повідомив ТВО Тернопільського обласного військового комісара підполковник Роман Галак, для підйому “фури” та ліквідації затору була задіяна інженерна машина загородження ІМР-2 військової частини Чортківського гарнізону, яка у той момент працювала над ліквідацією наслідків минулотижневих снігопадів у Зборівському районі.

– У результаті своєчасних дій оперативної групи Тернопільського обласного військового комісаріату та Зборівсько-Козівського об’єднаного військового комісаріату на чолі з підполковником Сергієм Гаврилюком та своєчасного підходу ІМР-2, о 10.00 рух по трасі Львів – Тернопіль було відновлено, — зазначив підполковник Роман Галак.

Варто зазначити, що в Тернопільському обласному військовому комісаріаті створено оперативну групу, яка відслідковує ситуацію по усіх районах краю. Зокрема, за минулий тиждень військовослужбовцями Збройних Сил спільно із рятувальниками держаної служби надзвичайних ситуацій у Тернопільській області відновлено рух до понад 230 населених пунктів.