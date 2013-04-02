До ліквідації наслідків негоди залучалося 7743 військовослужбовця

Загалом від Збройних Сил України до виконання завдань залучалося 359 одиниць техніки та 7743 військовослужбовця.

Визначеними силами і засобами було очищено 8116 кілометрів автомобільних шляхів, евакуйовані 1303 цивільних автомобілі, організовано 7 пунктів обігріву та харчування, на яких врятували від холоду та забезпечили харчуванням 338 цивільних осіб.

У місті Києві силами особового складу Збройних Сил України розчищено 13 станцій метро, 123 зупинки громадського транспорту, 12 дворів та 45 км тротуарів (загальна площа – 136 тис. кв. метрів).