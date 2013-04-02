До ліквідації наслідків негоди залучалося 7743 військовослужбовця
15:44, 02 квітня 2013Військо
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З 15 по 29 березня Збройні Сили України виконували завдання з ліквідації наслідків негоди на території України в 11 областях – Київській, Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Черкаській та у місті Києві.
Загалом від Збройних Сил України до виконання завдань залучалося 359 одиниць техніки та 7743 військовослужбовця.
Визначеними силами і засобами було очищено 8116 кілометрів автомобільних шляхів, евакуйовані 1303 цивільних автомобілі, організовано 7 пунктів обігріву та харчування, на яких врятували від холоду та забезпечили харчуванням 338 цивільних осіб.
У місті Києві силами особового складу Збройних Сил України розчищено 13 станцій метро, 123 зупинки громадського транспорту, 12 дворів та 45 км тротуарів (загальна площа – 136 тис. кв. метрів).
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