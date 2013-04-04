Престиж контрактної служби у Збройних Силах зростає

Як повідомив військовий комісар Дніпропетровського обласного військового комісаріату полковник Сергій Калашніков під час прес-конференції в інформаційному агентстві “Мост-Днепр”, останнім часом серед молоді значно зріс престиж контрактної армії. На його переконання, це пов’язано зі стабільним грошовим забезпеченням, розмір якого залежить від посади та вислуги років, гідним соціальним пакетом, а також можливістю отримати службове житло, навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, безкоштовне медичне обслуговування тощо.

– Від початку року понад сто тридцять осіб з області виявили бажання проходити військову службу за контрактом у лавах Збройних Сил України, – розповів журналістам полковник Сергій Калашніков.

А у Запоріжжі, в студії телерадіокомпанії “Алекс” пройшов прямий ефір телевізійної програми “Грани”, гостем якої став військовий комісар Запорізького обласного військового комісаріату полковник Давид Моін, котрий розповів телеглядачам про особливості переходу до комплектування військових частин та з’єднань військовослужбовцями військової служби за контрактом.

– Для забезпечення високої мотивації громадян України до проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського складу передбачається створити належні умови для проходження військової служби професійними солдатами та сержантами, забезпечити належні соціально-побутові умови військовослужбовцям-контрактникам, гідне фінансове та житлове забезпечення, – відзначив офіцер.

Також полковник Давид Моін повідомив, що у першому півріччі поточного року Запорізький обласний військкомат відповідно до плану має відібрати 282 контрактника. Зокрема, протягом першого кварталу для визначених військових частин уже відібрано 72 особи на контракт.