Українські ВМС надали невідкладну допомогу постраждалому дайверу

До Центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМС ЗС України (ЦПАР ВМС ЗС України) за направленням міської лікарні №1 м. Севастополя з попереднім діагнозом “декомпресійна хвороба, легка форма” Едуард С. поступив у другій половині дня 3 квітня. На борту рятувального буксирного судна “Кременець”, де капітаном Микола Логачов, на нього вже чекали головний водолазний спеціаліст ЦПАР ВМС ЗС України капітан 3 рангу Олексій Нестеров, викладач-лікар спеціальної фізіології кафедри живучості корабля, водолазних і суднопідіймальних робіт Академії ВМС ім. П.С. Нахімова майор медичної служби Андрій Петухов, начальник медичної служби штабу ЦПАР ВМС ЗС України старший лейтенант медичної служби Денис Мислюк. Після підтвердження військовими лікарями діагнозу, йому було призначено лікувальний режим 1А, який передбачає перебування у барокамері 25 годин і 30 хвилин.





– Легка форма даної хвороби може вже за кілька хвилин перейти в середню. Більше того, якщо своєчасно людина не буде пролікована, за рік-два вона може стати інвалідом, – зазначає майор медичної служби Андрій Петухов. – У Криму і Севастополі при водолазних захворюваннях кваліфіковану і спеціалізовану допомогу в змозі надати лише військово-морські медики, застосовуючи барокамеру і проводячи лікувальну рекомпресію. Про правильність ухваленого нами рішення свідчить той факт, що симптоматика у хворого після розміщення у барокамері зникла повністю за 20-25 хвилин після підвищення у барокамері тиску у відповідності до обраного режиму, – повідомив майор медслужби. Технічне забезпечення рекомендацій військово-морських медиків – рівень тиску, вентиляція барокамери тощо здійснювалося під керівництвом капітана 3 рангу Олексія Нестерова.

Надвечір 4 квітня, поспіль рівно 25 годин і 30 хвилин, Едуард С. вийшов з барокамери. Одразу ж відбувся медичний огляд дайвера. За інформацією військових медиків, зараз він почувається нормально. Едуард С. подякував українським військовим морякам за невідкладну, надану на високому професійному рівні допомогу.

Українські ВМС далеко не вперше приходять на допомогу цивільним дайверам у подібних ситуаціях. Так, у 2010 році кваліфікована допомога через випадки, пов’язані з декомпресійною хворобою, надавалася 4 рази, у 2011 – близько 10 разів, у тому числі в двох випадках мало місце надання допомоги внаслідок отриманих драйверами баротравм легенів, що становить загрозу життю, і, відповідно, потребує професійних дій медиків.