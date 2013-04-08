У Криму випробовують модернізований український вертоліт Мі-8МСБ

Самі польоти проходять на аеродромі Кіровське, неподалік Феодосії. Наприкінці минулого тижня гостинність українських льотчиків-випробувачів оцінили тележурналісти провідних вітчизняних телеканалів.

Директор Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України заслужений льотчик-випробувач СРСР Герой України Юрій Тішков особисто бере участь у польотах. Він поділився своїми враженнями з мас-медіа:

– Обледеніння для авіаційної техніки – дуже небезпечне явище. Наступає при +5 градусів, в залежності від вологості. Наше завдання – перевірити машину на міцність в умовах обледеніння.

Він зазначив, що цілком задоволений роботою нових двигунів.

– Особливості двигуна в тому, що він зберігає свою потужність підведення до редуктора постійно при падінні тиску, з підйомом на висоту і при підвищенні температури, – повідомив Юрій Тішков.

Мас-медійники змогли поспілкуватися і з іншими членами екіпажу вертольоту, а також випробувальної бригади.

Довідка. Нові якості вертольоту – величезна потужність нових вітчизняних двигунів, їх виняткова економічність (на 20 відсотків), значно розширені межі застосування. За минулорічними результатами вертоліт може працювати від -30 до +50 градусів Цельсія, підніматися на висоту до 8200 метрів, максимальна злітна вага складає 12 тон. Наразі випробувачі продовжують розширювати ці межі.

Нагадаємо, що Мі-8МСБ є модифікацією всесвітньовідомого радянського вертольоту Мі-8Т. Роботи з модифікації виконані акціонерним товариством «Мотор Січ» на чолі з Генеральним конструктором зі створення та модернізації вертолітної техніки В’ячеславом Богуслаєвим. Цикл випробувань триває з 2011 року. В планах оборонного відомства після проведення відповідних державних випробувань прийняти оновлений вертоліт на озброєння. А створення окремої вертольотнобудівельної галузі є одним з пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної промисловості.