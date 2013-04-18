На арсеналі Сухопутних військ відбулося міжвідомче тактико-спеціальне навчання

У взаємодії з місцевими органами державної влади та силами цивільної оборони особовий склад арсеналу Сухопутних військ Збройних Сил України, де командиром майор Денис Пономарчук, практично відпрацював дії при відбитті нападу на військовий об’єкт та локалізації наслідків диверсії – ліквідації пожежі на технічній території арсеналу, й надання медичної допомоги та евакуації поранених військовослужбовців. Загальне керівництво заходом здійснював заступник командувача Сухопутних військ з логістики – начальник логістики Командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Юрій Толочний.

Загалом у тактико-спеціальному навчанні були задіяні понад 300 чоловік особового складу як Сухопутних військ ЗС України, так й інших силових структур, більше 25 одиниць техніки.

Практичне навчання проводилося у кілька етапів, на кожному з яких особовий склад арсеналу відповідно до своїх функціональних обов’язків відпрацьовував певний алгоритм дій, передбачений керівними документами, щодо протидії диверсіям і терористичним актам, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

За словами генерал-майора Юрія Толочного, практичне відпрацювання низки серйозних елементів, що вкладені в замисел тренування, дали змогу командуванню арсеналу та командирам підрозділів удосконалити професійні навички з виявлення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, можливих терористичних актів. Водночас – це й практична перевірка готовності та спроможності сил і засобів військової частини діяти за призначенням, а також елемент підготовки арсеналу до пожежонебезпечного періоду.

– Впевнений, що особовий склад арсеналу, як і представники інших відомств, отримали цінні знання, хороший практичний досвід. Тактико-спеціальне навчання продемонструвало, що взаємодія командування арсеналу з місцевою владою, іншими силовими структурами області є дієвою, а спільно розроблені плани реагування на ту чи іншу кризову ситуацію – реальними, – зазначив генерал-майор Юрій Толочний.