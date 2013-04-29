Десантники виконали понад 2300 стрибків з вертольоту та 120 стрибків з літака

Здійсненню стрибків з парашутом передувала ретельна підготовка на повітряно-десантному комплексі, а безпосередньо перед стрибком офіцери повітрянодесантної служби ретельно оглянули парашути десантників. Військовослужбовці проходили через лінію старту, де перевірялися кріплення їхніх парашутних систем на порядок розкриття парашутів. Як підкреслив начальник повітрянодесантної підготовки майор Іван Шнир, служба у високомобільних десантних військах вимагає завжди бути в тонусі.

У рамках підготовки до ротних тактичних навчань військовослужбовцями 13-го окремого аеромобільного батальйону було здійснено 120 стрибків з літака Ан-26. Слід відзначити, що десантування з борту Ан-26 є дещо складнішим від стрибків з вертольоту.

– Основною відмінністю є вдвічі більша швидкість – в середньому 300 кілометрів за годину, менший інтервал між відділенням, а також існує імовірність сходження десантників у повітрі, – розповів заступник командира – начальник повітрянодесантної служби підполковник Андрій Захаров.

Згідно з програмою бойової підготовки, спеціалісти мали змогу здійснити стрибок з вантажним контейнером ГК-30. Необхідно відзначити, що в частині було відпрацьовано десантування вантажів у малогабаритній тарі ПДММ-47, ПДУР-47 з парашутною системою ОКС-4.

Поряд з досвідченими десантниками були військовослужбовці, які здійснили свій перший ознайомчий стрибок. Полковник Михайло Забродський відмітив, що проходити службу за контрактом у 95-й окремій аеромобільній бригаді виявляють бажання чимало молодих людей. Під час стрибків у небі дебютували більше 30-ти молодих воїнів контрактної служби.