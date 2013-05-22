Заступник міністра оборони провів прийом громадян з особистих питань

А з урахуванням колективних груп, кількість записаних до громадської приймальні становила понад 30 відвідувачів. Переважна більшість з них стосувалися покращення житлових умов.

Заступником міністра оборони України було розглянуто звернення громадянки Катерини Пішко, яке стосувалося оформлення ордеру на квартиру у смт Глеваха, що на Київщині. Вислухавши думку представників головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил та військових юристів з приводу її звернення, заступник міністра оборони України Артуро Бабенко зазначив, що на сьогодні єдиним шляхом вирішення зазначеного питання є прийняття відповідного рішення суду.

Суть звернення понад 15 громадян, які відстоюють інтереси понад 170 інвесторів, стосувалася невиконання договірних зобов’язань перед ними добудови будинку у м. Борисполі по вулиці Ватутіна, 97. Усі вони прибули на прийом до заступника міністра оборони України для відстоювання своїх інтересів. Свого часу ці інвестори вклали власні кошти у добудову цього будинку. Замовником зазначеного об’єкту виступив «Укрвійськбуд». Це державне військове підприємство передало цивільній фірмі майнові права на суму понад 27,2 млн гривень. Але генпідрядник не виконав договірні зобов’язання. Більше того, він завищив вартість виконаних робіт на суму 9 млн гривень, ще понад 6 млн становить його заборгованість перед державним військовим підприємством. Вже кілька років навколо зазначеного будинку триває ця епопея. Завершення робіт можливе лише після поновлення приватним товариством фінансування будівництва і погашення ним існуючої заборгованості.

Заступник міністра оборони Артуро Бабенко з розумінням віднісся до порушеної проблеми. Він поставив завдання керівникам відповідних структурних підрозділів військового відомства у найближчий час надати алгоритм вирішення цього питання і оприлюднити відповідні рішення членам цієї ініціативної групи. А керівництву «Укрвійськбуд» встановив терміни, в які потрібно розібратися із даною проблемою.

Майже кожен другий відвідувач прийому громадян з особистих питань порушував питання проживання у військових гуртожитках, покращення у них побутових умов. Зокрема, про незадовільні умови в одному з них розповів молодший лейтенант юстиції запасу Роман Пшесмиський. Представники Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил повідомили про те, що восени минулого року провели перевірку стану всіх гуртожитків. На думку заступника міністра оборони, навколо них існують нерозв’язані проблеми, тому він дав доручення відповідним посадовим особам більш докладно вивчити ситуацію і найближчим часом провести додаткову всебічну перевірку військових гуртожитків.

З пропозиціями щодо будівництва житла для військовослужбовців, а також звільнених в запас й інших категорій в Одеській області, виступив голова Всеукраїнської спілки безквартирних офіцерів, член Громадської ради при МО України В’ячеслав Осипенко. Заступник міністра оборони Артуро Бабенко подякував заявнику за небайдужість до долі безквартирних офіцерів та надав відповідне доручення представникам головного квартирно-експлуатаційного управління відпрацювати зазначені пропозиції.

Заступником міністра оборони України було позитивно розглянуто звернення громадянки Олени Волкової щодо подальшого працевлаштування в апараті Міністерства оборони України. Посада заявниці у зв’язку з проведенням реформуванням Збройних Сил України підлягала скороченню. Однак, враховуючи досвід роботи, фаховий рівень та стаж державної служби більше 25 років, Артуро Бабенко надав відповідне доручення представникам Департаменту кадрової політики МО України підготувати зміни до штату, в яких буде передбачена посада для Олени Волкової.

На підставі усіх рішень, прийнятих під час прийому заступником міністра оборони України Артуро Бабенком, у Відділі розгляду звернень та прийому громадян Міністерства оборони України складено протокол, і кожне питання перебуває на контролі.