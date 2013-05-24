Військовослужбовці Одеського гарнізону визволяли людей з-під завалів

Свою допомогу цивільному населенню та аварійним службам міста надали і військовослужбовці Збройних Сил України. Відповідно до рішення начальника Одеського гарнізону генерал-майора Анатолія Сиротенка, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Військової академії генерал-майор Олег Гуляк створив оперативну групу на чолі із полковником Юрієм Клятом, до складу якої увійшли 60 курсантів військового вишу.

Прибувши на місце події, військовослужбовці приєдналися до розчистки завалів. Працюючи у тісній взаємодії з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій, військові, використовуючи гідравлічний кран та додаткове освітлення, зробили вагомий внесок у проведенні рятувальної операції з пошуку, визволення й госпіталізації людей, які опинилися під завалами. За оперативними даними, вдалося врятувати двох мешканців будинку.