Лебедєв: Мужність і професіоналізм українських миротворців здобули нашій державі високий авторитет

Шановні воїни-миротворці, військовослужбовці, працівники та ветерани Збройних Сил України!

Щиро вітаю Вас із професійним святом – Міжнародним днем миротворців ООН.

Цього року Україна відзначає 21-шу річницю своєї участі у міжнародній миротворчій діяльності. Весь цей час військовослужбовці Збройних Сил України у складних, а нерідко й екстремальних умовах гідно виконували свою почесну і благородну місію далеко від Вітчизни, підвищували авторитет держави на міжнародній арені, забезпечували її визнання як впливового суб’єкта в системі європейської і світової безпеки.

За 21 рік більше 40 тисяч синів України, виявляючи високий професіоналізм, мужність і самовідданість, доклали зусиль до встановлення миру і спокою на планеті. Військовослужбовці українських миротворчих підрозділів ефективно забезпечували патрулювання місцевості та здійснювали розмінування, надавали медичну допомогу, перевозили гуманітарні вантажі, брали участь у будівництві шкіл та відновленні комунікацій.

Сьогодні ще 665 українських військовослужбовців продовжують виконувати завдання у 10 міжнародних миротворчих місіях та операціях під егідою ООН, НАТО та ЄС на територіях 7 країн світу.

Честь, відповідальність і професіоналізм українських миротворців сьогодні дають надію сотням тисяч людей на щасливе майбутнє, забезпечують їх мирне життя. Бездоганне виконання завдань, мужність і високий професіоналізм українських миротворців здобули нашій державі високий авторитет у керівництва міжнародних організацій, стали основою для запрошення України до участі в інших миротворчих заходах.

Сьогодні активна участь Збройних Сил України у миротворчій діяльності продовжує бути важливою складовою зовнішньої політики нашої держави. Впевнений, що українські миротворці і надалі зразково нестимуть нелегку службу у неспокійних місцях планети, примножуючи свій внесок у врегулювання небезпечних конфліктів, відновлення правопорядку та захисту прав людини.

Сердечно вітаю зі святом усіх, хто брав участь і зараз виконує завдання з підтримки миру в миротворчих операціях під егідою ООН та інших міжнародних організацій.

Бажаю вам, вашим рідним і близьким щастя, здоров’я, енергії та наснаги, успіхів у великій і важливій справі, покладеній світовою спільнотою на українських миротворців. Нехай ваші високі професійні та морально-бойові якості, бойовий досвід служать ідеалам гуманізму та справі захисту життя людей!