Лебедєв відкрив прес-клуб Міноборони

Відтепер двічі на місяць керівництво Міністерства оборони України проводитиме зустрічі з представниками засобів масової інформації, під час яких інформуватиме їх про поточні події, стан та перспективи реформування і розвитку Збройних Сил України.

– Збройні Сили – це інструмент держави, який стоїть на захисті народу. В них служать люди, які пов’язали життя з обов’язком першими стати проти ворога і, якщо потрібно, загинути за Батьківщину. Вже тому вони гідні того, щоб про них говорили об’єктивно, – звернувся до присутніх на відкритті прес-клубу журналістів і керівників засобів масової інформації Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства підкреслив, що хоча армія повинна вміти зберігати військові секрети, це не означає, що відкритість і армія – речі несумісні.

– Люди повинні знати, як служиться у війську, що там відбувається, куди йдуть їхні податки і наскільки ефективно використовуються. Єдиний шлях отримати цю інформацію – через засоби масової інформації. Тому я прошу присутніх: показуйте Збройні Сили України об’єктивно. Армії не треба прикрас – потрібна об’єктивність, – підкреслив він.

Міністр оборони України Павло Лебедєв нагадав, що коли Україні у спадок від СРСР дісталося 800-тисячне угруповання військ, ніхто не знав достеменно, що з ним робити. Ця ноша була досить обтяжливою для молодої країни, і щоб заощаджувати, доводилося скорочувати видатки по всіх статтях.

– Ця ситуація схожа на ту, що мала місце з початком світової економічної кризи. Але отриманий на зорі незалежності досвід, коли людям не платили по декілька місяців грошове забезпечення, щоб вони швидше звільнялися, не повториться. Навпаки, заплановане поступове підвищення виплат військовослужбовцям і видатків на оборону, – наголосив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства підкреслив, що цього року чисельність контрактників у Збройних Силах України збільшилася майже на 2,5 тисячі чоловік.

– Реформа у війську працює – завдяки спільним зусиллям оборонного відомства і засобів масової інформації, які поінформували суспільство про позитивні зрушення у військовій сфері. Давайте і надалі спільно робити службу у Збройних Силах України престижною! – закликав Павло Лебедєв.

За плідну співпрацю та висвітлення діяльності Збройних Сил України міністр оборони України вручив грамоти та відзнаки представникам провідних українських засобів масової інформації.

– Відкриття Військового прес-клубу – безперечно, значний крок до співпраці журналістів з військовими. Тепер є місце, «інструмент» для прямого спілкування преси з керівництвом Міністерства оборони на гарячі армійські теми, – зазначив присутній на заході директор Департаменту ТСН каналу «1+1» Сергій Попов.