У 8-му армійському корпусі визначили кращу снайперську пару

Протягом трьох днів чотири снайперські пари – найвлучніші стрільці з 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади з Новоград-Волинського та 72-ї окремої гвардійської механізованої бригади з Білої Церкви змагалися за високе звання “Кращий снайпер”. Змагання проходили на Ужачинському навчальному центрі під керівництвом старшого офіцера відділу бойової підготовки управління 8-го армійського корпусу підполковника Ігоря Столярика.

Військовослужбовці двох прославлених гвардійських частин долали смугу розвідника, показували свої вміння з надання першої медичної допомоги при вогнепальних пораненнях, демонстрували знання й навички із військової топографії, відпрацьовували нормативи із захисту від зброї масового ураження, знищували міст та контрольно-спостережний пункт умовного противника, долали річку в брід та мінне поле, стріляли по різних мішенях тощо.

Планом проведення змагань було передбачено більше десяти випробувань для снайперських пар, які повсякчас доповнювалися різними ввідними. На одному з етапів змагань снайперські пари непомітно висувалися у задані точки, займали на вибір позиції та спостерігали за визначеним об’єктом, після чого виконували завдання зі знищення визначених цілей. На іншому – відпрацьовували питання виявлення осіб командного складу механізованого підрозділу, який прочісував район, шукаючи снайперів.

Варто зазначити, що паралельно у Новоград-Волинському проходили корпусні змагання на кращого розвідника. Тож організатори змагань до планових етапів додали декілька ввідних. Відтак снайперські пари, під час висування до визначених точок, паралельно виконували завдання зі збору даних про розвідувальні групи умовного противника.

За словами підполковника Ігоря Столярика, метою цих, як і будь-яких інших змагань, є визначення кращих, у даному випадку – найбільш підготовлених снайперів. Крім того, під час подібних заходів удосконалюється професійна підготовка і фахова майстерність, підвищується рівень польового вишколу й фізичної витривалості.

– У ході таких змагань снайпери виробляють тверді практичні навички в оволодінні озброєнням, організації бойових дій і їхньому забезпеченні, розвитку творчої ініціативи, а це – найголовніше, – зазначив підполковник Ігор Столярик.

За підсумками змагань Кубок кращої снайперської пари отримали військовослужбовці роти снайперів 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Усі переможці від імені командира 8-го армійського корпусу генерал-лейтенанта Петра Литвина були нагороджені грамотами та цінними подарунками.