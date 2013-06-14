Привітання Міністра оборони України з нагоди Дня медичного працівника

Шановні військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, ветерани військово-медичної служби!

Прийміть найщиріші привітання з професійним святом – Днем медичного працівника України.

Професійна діяльність медичного персоналу Збройних Сил України заслуговує на найвищу похвалу, найтепліші слова поваги та людської вдячності.

Багаточисельний колектив медичної служби повсякденно виконує завдання щодо надання всіх видів медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам, членам сімей військовослужбовців, працівникам Збройних Сил України, піклується про збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців.

Ми також повинні пам’ятати і ті незабутні роки народного подвигу військових лікарів під час Великої Вітчизняної війни.

Саме завдяки зусиллям військових лікарів, медсестер, санітарів військово-медичної служби в роки Великої Вітчизняної було повернуто в стрій 72,3% поранених та 90,6% хворих.

Славетна історія медичної служби Збройних Сил, видатні лікарі – все це є духовною спадщиною не тільки Збройних Сил України, а й усієї держави.

Розроблена та затверджена “Програма реформування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на період до 2017 року”, що забезпечує соціальні гарантії на безоплатну медичну допомогу військовослужбовців, ветеранів військової служби, учасників бойових дій та членів їх сімей.

Основою та гордістю кадрового потенціалу медичної служби є 86 заслужених лікарів та працівників охорони здоров’я, 135 докторів та кандидатів наук, 20 професорів та 76 доцентів.

Славу видатних медиків сьогодні продовжує нове покоління лікарів, вихованих в Українській військово-медичній академії, які вже стали фахівцями військової медицини.

Висловлюю щиру вдячність усім медичним працівникам, нашим славетним ветеранам за наполегливу працю, професіоналізм і самовідданість обраній справі служіння народу України.

Сердечно зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, сімейного затишку, оптимізму, професійних успіхів і людської шани.

Упевнений, що особовий склад медичної служби Збройних Сил України і надалі з гідністю нестиме своє високе звання та новими здобутками впише яскраві сторінки в бойову і трудову історію медичної служби Збройних Сил України.

Міністр оборони України П.В.ЛЕБЕДЄВ