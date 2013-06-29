Лебедєв: Традицію миротворчості Україна буде продовжувати

– Восени поточного року флагман Військово-Морських Сил Збройних Сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний” з палубним вертольотом та підрозділом спеціального призначення на борту братиме участь у багатонаціональних операціях по боротьбі з піратством “Океанський щит” та “Аталанта”, що проходять у берегів Африканського континенту, – сказав Міністр оборони України Павло Лебедєв сьогодні, 29 червня, у Севастополі.

Павло Лебедєв нагадав, що Україна регулярно бере участь у виконанні миротворчих місій.

– Це відповідає нашій доктрині, це – наша політика. Ми беремо участь у 10 міжнародних миротворчих операціях у різних країнах світу. Ці операції проходять під егідою Організації Об’єднаних Націй і традицію миротворчості ми будемо продовжувати, – наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв.