Міноборони спростовує перебазування штабу ВМС із Севастополя до Києва

Сьогодні, 16 липня 2013 року, деякі вітчизняні засоби масової інформації поширили заяву представника однієї з політичних партій щодо начебто прийнятого Міністром оборони України рішення про перебазування до жовтня 2013 року штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України з Севастополя до Києва.

Управління преси та інформації Міністерства оборони України уповноважене заявити, що ця інформація не відповідає дійсності.

На даний час відбувається послідовний процес реформування Збройних Сил України, спрямований у тому числі на підвищення ефективності діяльності управлінських структур.

Управлінські структури Командування ВМС Збройних Сил України не планується виводити з міста Севастополя. Навпаки, їх спроможності та функції в подальшому будуть розширені з урахуванням сучасної обстановки.