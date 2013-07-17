Триває перевірка бойової готовності бригади берегової оборони

Командуванням частини виконано заходи щодо доотримання необхідних матеріально-технічних засобів. Загалом до навчань залучено близько 70 одиниць техніки та понад 300 військовослужбовців.

В активній фазі навчань беруть участь військовослужбовці батальйонної тактичної групи (БТГ), яку очолює підполковник Юрій Головашенко. Отримавши наказ, командир БТГ разом із підлеглими здійснив марш у визначений район та приступив до облаштування польового табору, організації його оборони та охорони, забезпечення усіма видами зв’язку.

Маневри відбуваються на фоні визначеної тактичної обстановки згідно легенди навчань, їх інтенсивність та напруженість підсилюються за допомогою чисельних ввідних. Обстановка вбачає підрозділу бути готовим до проведення рейдових та пошуково-ударних дій.